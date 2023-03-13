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Культура

Пензенский ансамбль «Зоренька» выступил с большим концертом

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Билеты на традиционный мартовский концерт «Зореньки», приуроченный к Международному женскому дню, распродали полностью. Поэтому артисты муниципального хореографического ансамбля пообещали повторить его в апреле.

В программу включили номера из золотого фонда, поставленные еще основателем ансамбля Юрием Яничкиным, и премьерные постановки. Коллектив, давно ставший брендом Пензенской области, работает в двух жанрах: народные танцы и современная хореография. В последнем направлении «Зоренька» старается не выходить за рамки привычного.

«В таких танцах, как контемп или фанк, мы не специалисты, так что таких номеров у нас нет. И, в общем-то, мы не планируем, потому что это будет, наверное, слишком большое распыление на разные направления. Нужно хорошо делать, но что-то одно», - отметила художественный руководитель хореографического ансамбля «Зоренька» Алла Макеева.

На сцену вышли также воспитанники школы-студии ансамбля и приглашенные артисты. Зрители увидели 18 ярких номеров.

В ближайшее время «Зоренька» отправится в город Клин Московской области на ежегодный фестиваль «Русские ремесла». Затем танцоры планируют проехать по соседним регионам. Международные конкурсы остались в прошлом, в связи с чем вместо Запада пензенские артисты смотрят на Восток.

«Налаживаются связи с Китайской Народной Республикой. Может, у нас что-то получится», - сообщила Алла Макеева.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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