В Пензе в музее собирают вещи, побывавшие в зоне СВО

09.03.2023 | 18:34

Родные героя специальной военной операции передали историкам шинель курсанта артучилища - ее когда-то носил Дмитрий Абакумов. Теперь он уже подполковник и недавно привез сюда же форму, в которой служат россияне в местах проведения боев.

Это первые экспонаты, связанные с СВО, появившиеся в краеведческом музее. Не случайно начали с вещей Абакумова: житель Пензы в опасной зоне оказался в феврале прошлого года и за свой подвиг был отмечен медалью ордена за «За заслуги перед Отечеством».

«Артиллерийский дивизион под его управлением полностью уничтожил группу «Градов» неприятеля. Было уничтожено более 10 боевых машин, благодаря чему войска ЛНР смогли перейти в наступление и прорвать оборону националистов», - рассказал заместитель директора краеведческого музея Сергей Никушкин.

Другие пензенцы принесли ученым вещи, тоже побывавшие в зоне проведения спецоперации. Так в музее начали формировать коллекцию, которая впоследствии будет рассказывать посетителям о страшных событиях. Историки собираются расширять экспозицию и надеются, что им в этом помогут жители, но просят не приносить в здание на Красной малоинтересные объекты.

«Важно, чтобы за каждым предметом стояла какая-то история. Вещи без истории слабо интересны, все-таки у нас историческая научная экспозиция и мы должны рассказывать историю», - подчеркнул директор краеведческого музея Артем Павлихин.

Планируется, что первая выставка, на которой пензенцы смогут увидеть новые экспонаты, откроется ко Дню Победы.