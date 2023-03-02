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Культура

В Пензе детям вместо «Мертвых душ» показали спектакль с перчинкой

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Замена спектакля в Пензенском драматическом театре имени А. В. Луначарского стала неприятной неожиданностью для некоторых зрителей.

28 февраля в учреждении культуры вместо «Мертвых душ» по одноименной поэме Николая Гоголя показали комедию «Люкс № 13».

На постановку пришли школьники, в некоторых случаях билеты приобретались сразу на класс. Что же увидела подростковая публика?

«Дело происходит в дорогом и чопорном английском отеле, а главным действующим лицом является член правительства, который попал в западню, уединившись в гостиничном номере с секретаршей лидера оппозиции и вдруг обнаружив... труп. Если добавить к этой неприятности ревнивого супруга секретарши и внезапное появление собственной жены героя, то становится ясно, что действие не отпустит внимания зрителей ни на минуту», - говорится на сайте драмтеатра.

Некоторых зрителей ситуация возмутила. Кто-то расстроился, что о замене узнал в последний момент.

«Совершенно не было желания идти, а кто-то и вовсе потратил деньги на то, что уже было просмотрено. Зал был полон школьников 14-15 лет, которые пришли посмотреть постановку по школьной программе, а вы 16+ решили показать: любовницы, измены, ревность, трупы и т. д. Это нормально? Вы что творите? Были потрачены средства, время, спектакль не понравился. Менять постановку без предупреждения - это некультурно, как минимум. Вот как в следующий раз идти? Купишь на одно, попадешь в «Люкс № 13» снова», - пожаловался один из пользователей в соцсети «ВКонтакте».

Между тем о замене зрителей все-таки предупреждали, правда утром в день спектакля.

«28 февраля в 18:30 в связи с болезнью сотрудника вместо ранее объявленного спектакля «Мертвые души» (12+) будет показан спектакль «Люкс № 13» (16+). Билеты действительны. Если замена вам не подходит, вы можете вернуть бумажные билеты в кассу, а электронные (в том числе приобретенные по «Пушкинской карте») - в соответствии с правилами возврата билетов», - говорилось в объявлении.

Другие пользователи прокомментировали ситуацию:

«Дочь пошла на «Мертвые души», показали другое - да, действительно, не предупредили даже на входе. Полагались, думаю, на то, что там же дети, по Пушкинской, возвращать не будут электронные билеты все равно, что заморачиваться, а зал был, действительно, полный. И да, радости не возникло, не понравилось»; «Наш класс решил не идти на поменянное представление, но денежные средства мне не вернули, хотя все было отправлено как положено»; «Я тоже покупала билеты на этот спектакль, только онлайн, вчера в первой половине дня мне пришло письмо о замене по причине болезни актера, я спокойно вернула билеты и все, в чем проблема? Ситуации разные бывают, надо это понимать».

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Источник — фото www.penzateatr.ru
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