Сетевое издание|18+|Суббота|25 фев 2023|21:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Дождь |
 

Культура

В Пензе открылась выставка литографий Анри Матисса

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Нельзя требовать от художника, чтобы при изображении других людей и окружающего мира он тщательнее прописывал детали и стремился к сходству. Анри Матисс считал главным передавать эмоции посредством цвета. Одна из самых знаменитых картин - «Танец»: напор, мощь, чистые краски и сплошная схематизация. Сейчас произведение считается шедевром живописи,оригинал хранится в Эрмитаже.

А начинал Матисс непросто. На выставке в 1905 году картины вызвали у людей шок.

«Многие стремились сорвать работу со стены, не дать ей быть показанной. А один из критиков, который присутствовал на выставке, Луи Воксель, и вовсе произнес: «Эти работы (Дерена, Матисса и других) - они как будто бы дикий зверь». Французское le fauve (дикий) дало название всем движению - фовизм», - рассказала ведущий специалист Пензенской картинной галереи Карина Сычина.

Сейчас с работами Анри Матисса могут ознакомиться пензенцы. В Губернаторском доме открылась выставка литографий - это разновидность печатной графики. Благодаря технике можно получить много копий одного изображения.

«Поскольку художник нередко сам участвовал в подготовке своих альбомов, любой оттиск считается его подлинной работой», - пояснила Карина Сычина.

На выставке литографии сопровождаются текстами из статей, книг, писем и размышлений самого Матисса.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте