В Пензе открылась выставка литографий Анри Матисса

25.02.2023 | 20:00

Нельзя требовать от художника, чтобы при изображении других людей и окружающего мира он тщательнее прописывал детали и стремился к сходству. Анри Матисс считал главным передавать эмоции посредством цвета. Одна из самых знаменитых картин - «Танец»: напор, мощь, чистые краски и сплошная схематизация. Сейчас произведение считается шедевром живописи,оригинал хранится в Эрмитаже.

А начинал Матисс непросто. На выставке в 1905 году картины вызвали у людей шок.

«Многие стремились сорвать работу со стены, не дать ей быть показанной. А один из критиков, который присутствовал на выставке, Луи Воксель, и вовсе произнес: «Эти работы (Дерена, Матисса и других) - они как будто бы дикий зверь». Французское le fauve (дикий) дало название всем движению - фовизм», - рассказала ведущий специалист Пензенской картинной галереи Карина Сычина.

Сейчас с работами Анри Матисса могут ознакомиться пензенцы. В Губернаторском доме открылась выставка литографий - это разновидность печатной графики. Благодаря технике можно получить много копий одного изображения.

«Поскольку художник нередко сам участвовал в подготовке своих альбомов, любой оттиск считается его подлинной работой», - пояснила Карина Сычина.

На выставке литографии сопровождаются текстами из статей, книг, писем и размышлений самого Матисса.