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Культура

В Пензе мастерица представила свои изделия из бисера в музее

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Саратовским школьникам повезло. Они приехали в Пензу на экскурсию в музей народного творчества и попали на презентацию выставки мастерицы из Сурска. Наталья Нестерова много лет плетет занятные вещицы из бисера, но впервые решилась представить их в областном центре.

«Случайно как-то увидела в интернете цветочек простенький и подумала, что и сама так смогу сделать. И первые мои цветочки, желтые нарциссы, я крутила по своей методике - как могла. А потом уже дальше пошла выдумывать. Если увижу где-то на улице цветочек или фотографию какого-то цветка, сама иду в магазин, подбираю бисер», - поделилась мастерица.

Чем сильнее увлекалась, тем больше уделяла времени. Создавала оригинальные поделки, умело подбирая цвета, аккуратно соединяя детали.

«Мы видим потрясающие краски! Вы нам вернули частичку лета», - рассказала специалист музея народного творчества Наталья Симонова.

Наталья Нестерова талантлива не только как мастерица. Она сама написала иконы. В прошлом была художником-оформителем, умеет обращаться с кистью и холстом, но к созданию святых ликов приступала с внутренней дрожью.

Зрители из Саратовской области были в восторге, дома станут делиться впечатлениями.

«Большое вам спасибо, здоровья и творческих успехов», - пожелала педагог школы села Луговского Саратовской области Наталья Зайцева.

Нестерова еще и поэт, новое стихотворение она посвятила воинам.

«И если из такого ада сумел он ноги унести,

Запомни враг, стоять не надо на его праведном пути», - прочитала мастерица.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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