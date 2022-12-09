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Культура

В Пензе представили шоу «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции»

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Парящая в небе фантастическая птица, готические замки, тихие улочки старинного итальянского города и музыка - вечная классика в современной обработке: Евгения Зима представила на сцене киноконцертного зала «Пенза» свой новый проект «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции».

Мультимедийное шоу сочетает в себе компьютерную графику, танец, оперу и дополненную реальность.

Помимо виртуозного владения скрипкой, артистка продемонстрировала и свои вокальные данные. Репертуар подобран соответствующий - на итальянском языке.

Подготовка шоу «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции» велась в течение двух лет. Над его созданием работало более 100 человек. Потребовалось 1 200 часов репетиций на оттачивание мелодий, которые звучат в течение 100 минут. Вручную нарисовали 4 000 кадров для компьютерной графики.

В итоге получилась программа, с которой ознакомились жители уже 40 российских городов. И вот настала очередь Пензы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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