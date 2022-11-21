Цепи и балалайка: в Пензе выступила группа Theodor Bastard

21.11.2022 | 19:15

К какому именно жанру относится творчество группы, долгое время спорят музыкальные критики по всему миру. Одни утверждают, что это этно-электроника, другие находят в песнях нотки трип-хопа или дарквейва. Хотя фанатам коллектива Theodor Bastard это, кажется, совсем не важно. Людей привлекает крайне необычный стиль исполнения. Концерт совершенно не похож на просто выступление, скорее шаманский обряд или ритуал кельтов.

Набор музыкальных инструментов тоже уникальный. Домра, губная гармошка, электрогитара, балалайка, маракасы. Казалось бы, несовместимые вещи звучат как одно целое. Группа выступает вживую, поэтому даже шум цепей был настоящим.

Последний раз группа была в Пензе несколько лет назад. По разным причинам некоторое время Theodor Bastard выступал в родном Санкт-Петербурге. Теперь коллектив вновь отправился в большое турне по городам России.

«Мы здесь, мы решили это сделать и поехать, несмотря на то что были большие сомнения. И мы не жалеем, потому что это прекрасное ощущение. Мы видим вас, вы видите нас. Спасибо вам, что вы здесь», - рассказал основатель группы Theodor Bastard Александр Старостин.

Музыканты исполняют исключительно собственные произведения. В рамках турне группа представила свой новый альбом.