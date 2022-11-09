Культура

Пензенцам представили спектакль о поздней любви

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В драматическом театре - «Поздняя любовь». В каком возрасте она может нечаянно нагрянуть, остается судить только по появлению главного героя с кружкой Эсмарха в руках. Одинокого пожилого неряшливого, но весьма богатого еврейского эмигранта, живущего в Майами, играет Леонид Каневский.

Все начинается вроде бы с юмором, но остроты поражают необыкновенной жизненной глубиной. Единственный друг главного героя Марк, чудом спасшийся из варшавского гетто (в исполнении Даниила Спиваковского), должен вернуться в Землю обетованную, а значит, Гарри Бендинер останется совсем один.

И вдруг в дверь стучит судьба в лице новой соседки.

Очень быстро герой начинает испытывать к привлекательной даме симпатию. Клара Новикова и Леонид Каневский играют в этом спектакле 10 лет и всегда доказывают, что любовь не может быть поздней - она всегда вовремя, если делает людей счастливее.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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