Пензенцам устроили сюрприз на концерте группы «АнимациЯ»

24.10.2022 | 21:23

Неизменно душевно - группа «АнимациЯ» может собирать залы большие или маленькие, но впечатление квартирника сохраняется. Константин Кулясов общается со зрителями, советуется, как с родными. Даже если сам на взводе, негативный настрой оставляет за дверями.

«Я в таком же взбудораженном состоянии, как и все остальные. Но, видимо, космос поставил перед нами задачу лечить души человеческие, и мы не имеем права, выходя на сцену, этот депрессняк выносить. Сюда приходят люди, чтобы как минимум отвлечься от своих забот и хлопот, хотя бы на час», - признался лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов.

Первоначально он планировал выступать с баянистом Рушаном Аюповым, как в других городах в гастрольном туре. Но пензенцев ждал сюрприз: они увидели группу «АнимациЯ» в почти полном составе и услышали лучшее, что за десятилетия ее существования до сих пор публикой воспринимается как откровение.

История группы начинается в двухтысячном. «АнимациЯ» долго искала свой стиль, путь, и теперь узнаваема, популярна и любима. Поклонников у Кулясова и его команды много.