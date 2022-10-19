Талантливые пензенцы вступили в борьбу за 10 000 рублей

19.10.2022 | 19:13

Танец, песня, игра на музыкальном инструменте, мода, театр - не важно, в каком направлении талантлив участник: на Lime fest ждут всех созидательно мыслящих ребят города. В этом сезоне команда екатеринбургских энтузиастов из фонда развития творчества и поддержки талантов впервые приехала в Пензу. Параллельно конкурс-фестиваль проходит еще в восьми городах.

«Проигравших у нас нет, все участники получают медали, кубки, фото и видео в подарок, потому что у нас идет многокамерная съемка. Они же учатся, а мы им даем возможность попробовать себя на сцене. Это для них что-то невероятное. Они получают приз - так радуются», - рассказала администратор конкурса Lime fest Яна Кашвеева.

У некоторых ребят коллектива задача непростая - и петь нужно, и подыгрывать себе. Юный артист Ростислав взял в руки рубель.

«Он трещит. Берешь палочку - и дрынь!» - отметил он.

Данила Ефимов выступил сольно. Мальчик занимается академическим вокалом с 4 лет.

«У меня была прабабушка. Она умерла 4 года назад. Я ее видел при жизни, и она хотела, чтобы я пел. Я пошел в музыку», - поделился участник фестиваля.

По итогам конкурса жюри выберет один номер и наградит артистов денежным грантом в размере 10 000 рублей на продвижение и развитие творчества.