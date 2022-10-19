Культура

Талантливые пензенцы вступили в борьбу за 10 000 рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Танец, песня, игра на музыкальном инструменте, мода, театр - не важно, в каком направлении талантлив участник: на Lime fest ждут всех созидательно мыслящих ребят города. В этом сезоне команда екатеринбургских энтузиастов из фонда развития творчества и поддержки талантов впервые приехала в Пензу. Параллельно конкурс-фестиваль проходит еще в восьми городах.

«Проигравших у нас нет, все участники получают медали, кубки, фото и видео в подарок, потому что у нас идет многокамерная съемка. Они же учатся, а мы им даем возможность попробовать себя на сцене. Это для них что-то невероятное. Они получают приз - так радуются», - рассказала администратор конкурса Lime fest Яна Кашвеева.

У некоторых ребят коллектива задача непростая - и петь нужно, и подыгрывать себе. Юный артист Ростислав взял в руки рубель.

«Он трещит. Берешь палочку - и дрынь!» - отметил он.

Данила Ефимов выступил сольно. Мальчик занимается академическим вокалом с 4 лет.

«У меня была прабабушка. Она умерла 4 года назад. Я ее видел при жизни, и она хотела, чтобы я пел. Я пошел в музыку», - поделился участник фестиваля.

По итогам конкурса жюри выберет один номер и наградит артистов денежным грантом в размере 10 000 рублей на продвижение и развитие творчества.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте