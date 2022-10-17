В Пензе юные танцоры показали свои лучшие номера

17.10.2022 | 20:19

В Центре хореографического искусства прошел большой концерт в рамках акции «Мы вместе!».

«Наши хореографические коллективы собираются в такие концерты, чтобы поделиться опытом, показать свои лучшие композиции, хореографические постановки и вообще показать себя на сцене. Чтобы родители, бабушки и дедушки посмотрели на своих ребятишек, как они умеют танцевать», - сообщила заведующая отделом хореографии ЦХИ Елена Майорова.

И хотя акция городская, в этот раз в мероприятии приняли участие два коллектива из области и еще семь пензенских, среди которых был заводной ансамбль «Пружинки».

В крестики-нолики поиграли, станцевали - можно выдохнуть. О своем выступлении девчонки отзывались неоднозначно.

«Мне кажется, оно чуть-чуть недоделанное, потому что мы поторопились и у нас там был один прогальчик», - отметили они.

Все ребята подошли к концерту очень ответственно. Готовились, репетировали, немного нервничали.

«Я пока выступала, думала, все не получится, было такое ощущение. Я перекрестилась там за кулисой», - поделилась девочка.

Коллектив Idillika dance назвал свой номер «Оркестровая яма».

«Мы инструменты, и мы там проказничали», - рассказали танцоры.

Концерт юных звезд прошел с аншлагом.