Культура

В Пензе в рамках тура выступило трио пианистов Bel Suono

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Пензенцы вновь встретились с небезызвестным московским трио роялей Bel Suono (в переводе с итальянского - «красивый звук»). Кроме техничности и лиризма исполнения зрители отметили для себя необычное и принципиально новое звучание давно знакомых произведений.

Жанр называется classical crossover - это сочетание элементов классики и эстрады, рожденное в попытке вырваться за пределы стереотипов разных направлений и адаптировать академическую музыку для широкой аудитории.

В программе - не только классика, но и авторские произведения, сольные композиции, мировые хиты таких исполнителей, как Queen, кое-что из джаза.

«У нас нет солистов, все играют на равных, полноправное сотрудничество трех человек и трех роялей. Кто-то ведет мелодию, другой подхватывает, а первый отходит на задний план», - рассказал пианист Кирилл Гущин.

Каждый из участников вносит свою лепту, но основной автор переложения всегда один. Например, джазовый стандарт Дюка Элингтона «Караван» - детище Никиты Хабина.

«Я как бы вношу смуту - у меня такая партия, Кирилл спокойный и объективный, а Антон романтичный. Я старался придерживаться того, чтобы у каждого в композиции был свой характер», - пояснил пианист Никита Хабин.

Концерт организовали в рамках большого тура по Поволжью. Впереди - Казань и Ульяновск, а потом музыкантов встретит Урал.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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