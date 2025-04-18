Обозначены даты проведения фестиваля «Джаз Май» в Пензе

XIV международный фестиваль «Джаз Май Пенза - 2025» (12+) состоится 17-18 мая. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.
Концерты будут проходить как в залах, так и под открытым небом - на Юбилейной площади, где появится неизменный атрибут музыкального праздника - живой газон.
В традиционном джазовом марафоне примут участие солисты и коллективы детских музыкальных учреждений города, Пензенского колледжа искусств, гости из разных городов России и Белоруссии.
Также на Юбилейной площади в фестивальные дни будут работать интерактивные зоны, ярмарка изделий пензенских ремесленников, тематические фотозоны и инсталляции. Кроме того, запланированы мастер-классы.
Платные концерты джазовых коллективов организуют в ККЗ «Пенза».
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