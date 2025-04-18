Обозначены даты проведения фестиваля «Джаз Май» в Пензе

18.04.2025 | 13:26

XIV международный фестиваль «Джаз Май Пенза - 2025» (12+) состоится 17-18 мая. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.

Концерты будут проходить как в залах, так и под открытым небом - на Юбилейной площади, где появится неизменный атрибут музыкального праздника - живой газон.

В традиционном джазовом марафоне примут участие солисты и коллективы детских музыкальных учреждений города, Пензенского колледжа искусств, гости из разных городов России и Белоруссии.

Также на Юбилейной площади в фестивальные дни будут работать интерактивные зоны, ярмарка изделий пензенских ремесленников, тематические фотозоны и инсталляции. Кроме того, запланированы мастер-классы.

Платные концерты джазовых коллективов организуют в ККЗ «Пенза».