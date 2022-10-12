В Пензе выставили работы молодой художницы Валентины Вилковой

12.10.2022 | 20:41

Такая же яркая и красочная, как сама осень, и в творчестве тоже старается использовать насыщенные теплые цвета. Валентина Вилкова - автор выставки «Жизнь простых вещей», открывшейся в Губернаторском доме. К этому событию она и наряд подобрала соответствующий.

«Я бы хотела, чтобы моя живопись была цветной и яркой, и связала цветное платье», - рассказала студентка Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Валентина Вилкова.

Ее персональная выставка стала 22-й по счету экспозицией, открывшейся в рамках проекта «Вернисаж дебютантов», которому исполнилось уже 7 лет.

«Обычно выставки из цикла «Вернисаж дебютантов» - это коллективное творчество. Не у каждого молодого автора хватает творческого потенциала реализовать себя в двух залах Губернаторского дома, а у нее хватило», - отметил заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Экспозиция состоит из более чем 40 полотен. На многих картинах запечатлены предметы, которые окружают людей в повседневной жизни.

«С первого курса Валя нас поразила целеустремленной, направленной, серьезной работой. С первого курса она пишет этюды, пейзажи, натюрморты - очень и очень сильно», - подчеркнул преподаватель Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Денис Санталов.

Валентина - представительница творческой династии. Ее родители - известные в Пензенской области художники Андрей и Елена Вилковы.

«Хочется поздравить Валю с первой персональной выставкой, пожелать больших творческих успехов. Валя, мы тебя любим и гордимся тобой, ты молодец!» - произнес отец художницы.