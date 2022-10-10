В картинной галерее откроются две новые выставки для пензенцев

10.10.2022 | 12:23

Пензенская картинная галерея готовится к открытию двух новых выставок - Сергея Шалаева и Валентины Вилковой.

Валентина - студентка художественного училища имени К. А. Савицкого, участница многих всероссийских и международных проектов. Более 40 ее работ представят на суд публики в рамках цикла «Вернисаж дебютантов».

Познакомиться с творчеством пензячки можно будет в Губернаторском доме начиная с 12 октября, открытие экспозиции намечено на 15:00.

Сергей Шалаев - член Пензенского отделения Союза художников России, подготовивший многих талантливых авторов, которые уже получили известность.

14 октября мастер представит более 140 своих работ. Желающих посетить открытие приглашают к 15:00, сообщили в картинной галерее.