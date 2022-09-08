В Пензе прошел гала-концерт фестиваля «Поющий Сурский край»

08.09.2022 | 19:25

«Финальную песню «О, земля моя» написали наши земляки Александр Георгиевич Тархов и Кирилл Застрожный», - рассказала заслуженная артистка Пензенской области Татьяна Стаильская.

Главное событие для хоровых артистов Пензенской области - гала-концерт первого регионального фестиваля «Поющий Сурский край» - начали с патриотической композиции.

«115 хоров в фестивале, из них мы отобрали 14. 12 - это занявшие I, II и III места, 2 хора мы отметили спецпризами», - сообщил директор Пензенского областного Дома народного творчества Наиль Юсупов.

В таком масштабе конкурс провели впервые. В нем поучаствовали и академические, и фольклорные коллективы, и дети, и ветераны.

Несмотря на отсутствие ограничений по жанру и возрасту, ряд требований при оценке все же был.

«Коллектив должен был исполнить композицию а капелла и спеть в своем направлении, плюс костюм, у кого-то инструментальное исполнение - это тоже учитывалось», - отметил Наиль Юсупов.

Фестиваль проходил в три этапа. Коллективы начали свой путь на 23 площадках по всей Пензенской области, и только лучшие дошли до сцены киноконцертного зала. Здесь их наградили щедрыми денежными призами. «Поющий Сурский край» появился в 2022 году, но отныне станет традицией, говорят организаторы.