Культура

В Пензе прошел гала-концерт фестиваля «Поющий Сурский край»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

«Финальную песню «О, земля моя» написали наши земляки Александр Георгиевич Тархов и Кирилл Застрожный», - рассказала заслуженная артистка Пензенской области Татьяна Стаильская.

Главное событие для хоровых артистов Пензенской области - гала-концерт первого регионального фестиваля «Поющий Сурский край» - начали с патриотической композиции.

«115 хоров в фестивале, из них мы отобрали 14. 12 - это занявшие I, II и III места, 2 хора мы отметили спецпризами», - сообщил директор Пензенского областного Дома народного творчества Наиль Юсупов.

В таком масштабе конкурс провели впервые. В нем поучаствовали и академические, и фольклорные коллективы, и дети, и ветераны.

Несмотря на отсутствие ограничений по жанру и возрасту, ряд требований при оценке все же был.

«Коллектив должен был исполнить композицию а капелла и спеть в своем направлении, плюс костюм, у кого-то инструментальное исполнение - это тоже учитывалось», - отметил Наиль Юсупов.

Фестиваль проходил в три этапа. Коллективы начали свой путь на 23 площадках по всей Пензенской области, и только лучшие дошли до сцены киноконцертного зала. Здесь их наградили щедрыми денежными призами. «Поющий Сурский край» появился в 2022 году, но отныне станет традицией, говорят организаторы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0
 
Гость||

Напилася я пьянаааааааа!!!!!!!Не дайду я да домууууууу!!!!!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Здесь их наградили щедрыми денежными призами
что-то на воротник точно?

Гость||

Главный приз- поездка в соседнюю страну для поднятия боевого духа Героев.


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте