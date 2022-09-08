В Пензе открылась выставка в честь дня рождения Александра Куприна

08.09.2022 | 21:11

В зале Литературного музея сотрудники хранилища аккуратно разместили копии старинных фотографий и писем. В честь дня рождения Александра Куприна здесь открылась выставка, посвященная главной женщине в жизни писателя - Елизавете Морицовне.

«Не редактор, не ученая, образования у нее нет такого, как у других жен писателей, а она вызывала у него благодарность, он с ней советовался, какое произведение в какой журнал отправить, не начать ли писать пьесу в 1925 году в Париже и многое другое», - сообщила научный сотрудник Литературного музея Татьяна Кайманова.

Вторая супруга Куприна - невероятно яркая личность. Возможно, именно поэтому юная скромная Лиза смогла покорить сердце великого писателя и, более того, увести его из семьи. Женщина поддерживала переписку с четой Буниных, Мариной Цветаевой, была близка к Дону Аминадо. В музее есть оцифрованные копии его письма к Елизавете Морицовне, где он просит о финансовой помощи.

Экспозиция собрана из предметов частных коллекций и фондов музея. Гордость выставки - кольцо Елизаветы Буниной. Именно это украшение в 1909 году Иван Александрович надел ей на руку при венчании.