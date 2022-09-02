В Пензе выставили работы художника Василия Дылькова

02.09.2022 | 20:54

Видеть в человеке не только внешнюю оболочку, суметь разглядеть его внутренний мир, понять его сущность и все это перенести на холст или бумагу может только признанный талант. Именно такой и есть художник Василий Дыльков, чья персональная выставка открылась в Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого.

«Он счастливый человек. Очень хорошо и благоприятно для любого художника, когда он в течение многих лет может заниматься любимым делом и дарить нам, зрителям, свой талант, свое мастерство, свое видение окружающего мира через передачу этого на холсте и выставляться на различных выставках, быть художником. А еще более редкое счастье для художника - когда он педагог», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Василий Дыльков - преподаватель в художественном училище с 1976 года.

«Его выпускники поступили в высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга и в других городах. Уже тоже достигли больших высот благодаря вам, Василий Сергеевич», - отметила директор Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Ирина Тюкалова.

На выставке представлены произведения, созданные в разных жанрах. Дыльков - профессиональный график, работает в технике офорта и сухой иглы, линогравюры, рисует карандашом, пером и кистью. Любит писать лица людей и виды природы.

«Характер человека, его пластика лица - больше всего меня влечет портрет. Но и пейзажи», - поделился художник.

Василию Дылькову - 81 год. В 2021-м из-за пандемии не стал широко отмечать круглую дату. Персональную выставку - работы художника впервые экспонируются в картинной галерее - он считает подарком к прошедшему юбилею.