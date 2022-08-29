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Культура

В Пензе стартовал очередной этап фестиваля «Поющий Сурский край»

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В Доме офицеров стартовал очередной этап регионального фестиваля «Поющий Сурский край». На сцену выходят вокальные коллективы со всей области. Уже прошли слушания в Кузнецке, Нижнем Ломове и Сердобске, теперь очередь ансамблей из Пензы, Мокшана, Лунина, Бессоновки и Заречного. Каждый исполняет по три песни.

«По итогам всех четырех зональных смотров лучшие коллективы будут выбраны как победители и выступят в сентябре на гала-концерте», - сообщила организатор фестиваля Гульфия Баткаева.

Конкурс в области проводят в первый раз. Но, несмотря на это, побороться за победу в нем решили десятки хоров. Конечно, в основном коллективы исполняют песни о своей стране, о людях, которые в ней живут.

Строгих критериев отбора нет. К участию допускаются как профессионалы, так и любители. Но эмоции за несколько минут до выхода на сцену и те и другие испытывают одинаковые - это радость и волнение.

Номера оценивают известные люди, например Владимир Каширский - именитый музыкант, который возглавляет Губернаторскую симфоническую капеллу с момента ее основания.

«Пензенский край - это песенный край, и эти хоровые традиции мы должны не только соблюдать, но и развивать. Мы надеемся, это поднимет и патриотизм, и наш нравственный дух. Это очень важно», - подчеркнул заслуженный артист РФ Владимир Каширский.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Для кого всё это? Для показухи? Зрителей-то в зале нет!

Гость||

Поющий или пьющий от безисходности Сурский край!

Имя: Гость
Комментарий:

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