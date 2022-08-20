Сетевое издание|18+|Суббота|20 авг 2022|21:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Культура

Новый сезон ансамбль «Вензеля» начал со спортивной подготовки

Печать
Telegram

На поле стадиона «Пенза» вышли танцоры - артисты хореографического ансамбля «Вензеля».

«Одно другому не мешает. Хороший танцор хорош везде. Мы стараемся разнообразить: ноги, руки, голова, плечи - все в дело», - пояснил артист ансамбля Илья Матюшин.

С такой спортивной подготовки на свежем воздухе «Вензеля» начинают уже третий сезон.

«В первый раз занимались как раз в пандемию, когда кого-то уже выпустили, а нас держали, собираться в помещении нельзя было. Ну как-то надо выходить из положения? Там уже мышцы атрофируются. Я договорилась - и хочу выразить огромную благодарность - с директором стадиона», - рассказала художественный руководитель ансамбля Лариса Алексеева.

Как показала практика, от такого вида нагрузки танцоры только выигрывают.

«Это очень полезно для дыхания и для выносливости, потом в танцах все сказывается. И на свежем воздухе заниматься приятно, погода хорошая, настроение создается», - отметила артистка ансамбля Елизавета Кучерявая.

К хореографическим станкам «Вензеля» перейдут совсем скоро. Втянуться в рабочий ритм после каникул нужно побыстрее. 2 октября состоится повтор хореографического спектакля по мотивам русского народного календаря «От Петра до Екатерины». Премьера постановки в апреле собрала аншлаг.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте