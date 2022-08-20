Новый сезон ансамбль «Вензеля» начал со спортивной подготовки

20.08.2022 | 21:30

На поле стадиона «Пенза» вышли танцоры - артисты хореографического ансамбля «Вензеля».

«Одно другому не мешает. Хороший танцор хорош везде. Мы стараемся разнообразить: ноги, руки, голова, плечи - все в дело», - пояснил артист ансамбля Илья Матюшин.

С такой спортивной подготовки на свежем воздухе «Вензеля» начинают уже третий сезон.

«В первый раз занимались как раз в пандемию, когда кого-то уже выпустили, а нас держали, собираться в помещении нельзя было. Ну как-то надо выходить из положения? Там уже мышцы атрофируются. Я договорилась - и хочу выразить огромную благодарность - с директором стадиона», - рассказала художественный руководитель ансамбля Лариса Алексеева.

Как показала практика, от такого вида нагрузки танцоры только выигрывают.

«Это очень полезно для дыхания и для выносливости, потом в танцах все сказывается. И на свежем воздухе заниматься приятно, погода хорошая, настроение создается», - отметила артистка ансамбля Елизавета Кучерявая.

К хореографическим станкам «Вензеля» перейдут совсем скоро. Втянуться в рабочий ритм после каникул нужно побыстрее. 2 октября состоится повтор хореографического спектакля по мотивам русского народного календаря «От Петра до Екатерины». Премьера постановки в апреле собрала аншлаг.