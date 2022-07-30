В Пензе прошел второй концерт в рамках акции «Квартирник от ЦКР»

30.07.2022 | 16:00

В рамках акции «Квартирник от ЦКР» во второй раз для всех желающих организовали концерт. Формат легкий и ненавязчивый - просто насладиться живыми выступлениями и расслабиться.

«Квартирник - это человек вышел, спел, поговорил с публикой, создал положительное настроение и все разошлись», - пояснил режиссер ЦКР «Дом офицеров» Дмитрий Кабунин.

На каждый такой концерт приглашают одного артиста. Дмитрий вышел на сцену в этот раз не случайно - в 2022 году молодой человек участвовал в шоу «Голос». Перед аудиторией он выступил со своей программой современного русского попа.

К сожалению, погода подвела. Обычно такие мероприятия организуют под открытым небом, в сквере у «Дома офицеров».