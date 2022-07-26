Пензенцам предложат раскрыть тайны известных полотен

26.07.2022 | 18:15

В трех залах картинной галереи собраны самые загадочные картины мира: Франсиско Гойя, Иероним Босх, Ян ван Эйк, Леонардо да Винчи и другие. Все это - репродукции, выполненные в технике жикле, максимально точно передающей все цвета и детали.

Искусствоведы советуют изучать работу «Старый рыбак» Тивадара Чонтвари, мастера XVII века, с зеркалом.

«Если приставить зеркало и посмотреть с одной стороны на профиль рыбака, это благообразный пожилой мужчина с добрым выражением лица», - показал директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Взгляд с другой стороны открывает совсем обратное.

Другая картина широкую известность среди неспециалистов получила в последние годы благодаря рекламе: загадка, от боли или спазма страдает человек, изображенный на картине Эдварда Мунка «Крик». Между тем художник думал совсем о другом.

«Человек кричит, видимо, от ужаса. Ощущение, что он призывает все человечество остановиться, оглядеться, что происходит», - отметила заведующая отделом Пензенской картинной галереи Нина Санталова.

На выставке, которая откроется 27 июля, пензенцы узнают, что имел ввиду Гойя, рисуя Сатурна, пожирающего своего сына, существовала ли в реальности женщина с картины «Уродливая герцогиня» и в чем загадка «Портрета четы Арнольфини».