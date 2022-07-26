Культура

Пензенцам предложат раскрыть тайны известных полотен

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В трех залах картинной галереи собраны самые загадочные картины мира: Франсиско Гойя, Иероним Босх, Ян ван Эйк, Леонардо да Винчи и другие. Все это - репродукции, выполненные в технике жикле, максимально точно передающей все цвета и детали.

Искусствоведы советуют изучать работу «Старый рыбак» Тивадара Чонтвари, мастера XVII века, с зеркалом.

«Если приставить зеркало и посмотреть с одной стороны на профиль рыбака, это благообразный пожилой мужчина с добрым выражением лица», - показал директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Взгляд с другой стороны открывает совсем обратное.

Другая картина широкую известность среди неспециалистов получила в последние годы благодаря рекламе: загадка, от боли или спазма страдает человек, изображенный на картине Эдварда Мунка «Крик». Между тем художник думал совсем о другом.

«Человек кричит, видимо, от ужаса. Ощущение, что он призывает все человечество остановиться, оглядеться, что происходит», - отметила заведующая отделом Пензенской картинной галереи Нина Санталова.

На выставке, которая откроется 27 июля, пензенцы узнают, что имел ввиду Гойя, рисуя Сатурна, пожирающего своего сына, существовала ли в реальности женщина с картины «Уродливая герцогиня» и в чем загадка «Портрета четы Арнольфини».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Другая картина широкую известность среди неспециалистов получила в последние годы благодаря рекламе: загадка, от боли или спазма страдает человек, изображенный на картине Эдварда Мунка «Крик». Между тем художник думал совсем о другом.
Он просто увидел химеру дырявой лошади у фонтана,где играют дети...

Гость||

Гость писал(a):

Он просто увидел химеру дырявой лошади у фонтана,где играют дети...
Скачи давай отсед, дырявый. У тебя явно обострение.

Гость||

Гость писал(a):

Обострение у психов бывает
Так ты и есть псих - верифицированный.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

Другая картина широкую известность среди

> неспециалистов получила в последние годы благодаря рекламе: загадка, от

> боли или спазма страдает человек, изображенный на картине Эдварда Мунка

> «Крик». Между тем художник думал совсем о другом.

Он просто увидел

> химеру дырявой лошади у фонтана,где играют дети...

Сказано коротко, но очень разумно.

Гость||

Гость писал(a):

Так ты и есть псих - верифицированный.
А может поговорим за твою гендерность,пристрастия,склонности к извращениям?

Имя: Гость
Комментарий:

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