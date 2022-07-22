Культура

Пензенцы оценили уникальную выставку в картинной галерее

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Лучший подарок - произведение искусства, особенно если презент преподносят учреждению культуры. В 2022-м Пензенская картинная галерея отмечает 130-летие со дня своего основания.

На протяжении всего года проходят различные мероприятия. Гости и друзья хранилища в честь крупного юбилея передают в фонды музея все, что может представлять ценность - в первую очередь, конечно, культурную. Экспонаты теперь могут увидеть все желающие.

«Уникальность выставки в том, что никогда больше эти картины в такой экспозиции вместе не встретятся. Это совершенно разные картины - по стилю, по времени написания, по манере письма художников», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Самое большое полотно - «Боян», автор - знаменитый пензенский художник Альфред Оя. Написана она в 1979 году, но долгое время о ее судьбе не было известно ничего.

«Эта картина была выброшена, долго валялась в непотребных условиях. Я горжусь, что мы эту картину спасли. У меня сын - художник-реставратор, он картину привел в порядок, и мы решили, что она должна занимать свое место в музее. Это музейная вещь, она действительно этого стоит», - отметил коллекционер Александр Сычев.

Полотно теперь пополнит фонды галереи.

Ценность представляют и работы Бориса Борисова. Живописец долгое время преподавал в пензенском художественном училище, оставил после себя большую коллекцию прекрасных произведений. Часть их передана галерее в дар дочерью мастера.

«Уже после смерти прошла его первая персональная выставка. Он был довольно скромным человеком, очень отзывчивым, очень добрым. С первой выставки - около 10 произведений», - подчеркнул заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

«Всегда приятно, что картинная галерея пополняет свои запасы. Подарки, возможно, останутся в запасниках, есть возможность для зрителей сейчас с ними ознакомиться, очень интересно и познавательно», - рассказала жительница Пензы Регина Сушкова.

В коллекции представлены и различные предметы, которые преподносились в дар губернатору и правительству Пензенской области. Теперь они - часть экспозиции картинной галереи.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Дмитрий Н. Мотовилов||

Очень радует выступление кольцемера господина Сычёва. Человек нашёл своё место в жизни.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Портативный кoндиционер (по цене вентелятора), прeкрасно оxлаждает, очищaет

> и увлaжняет воздух. Очeнь кoмпaктный, рaботает от USB и cети, мoжно

> пocтавить в мaшину или взять с сoбою на работу или пляж. Вы cможете

> наcлаждаться проxладой где угодно всего за 1990 рyб.,

=========================

Товарищ Горбовский от братьев Стругацких носил с собой такой же. Оставил на память перед смертью. Но его спас получеловек Камилл.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(а):

> Очень радует выступление кольцемера господина Сычёва. Человек нашёл своё

> место в жизни.

============================

Но оказался подвержен буржуазной коррозии в коммерции и забыл своё комсомольское призвание.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Претендую на отдельную, запираемую от других лиц антивандальную витрину для своих изделий из разных материалов, литературно-художественных и научных произведений.

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