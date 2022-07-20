Культура

Пензенцам покажут подарки к 130-летию картинной галереи

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В Пензенской картинной галерее подготовили экспозицию из подарков, преподнесенных учреждению в честь его 130-летия.

Презентация выставки «Приумножая коллекцию» состоится в Губернаторском доме в пятницу, 22 июля, в 11:00.

«В экспозицию войдут произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, подаренные музею в его юбилей. Это будет разнообразная по своему составу выставка, на которой зритель увидит работы пензенских художников и скульпторов разных эпох, полотна живописцев из других регионов страны и зарубежья», - сообщили представители учреждения культуры.

В числе дарителей - современные художники и потомки ушедших мастеров, коллекционеры, сотрудники других музеев, меценаты и чиновники.

Рождением Пензенской картинной галереи принято считать вернисаж полотен из коллекции губернатора Николая Селиверстова, открывшийся в здании на Красной в начале января 1892 года.

Сейчас в коллекции представлен целый ряд работ И. Е. Репина, К. Д. Флавицкого, Ф. С. Рокотова, И. И. Шишкина, И. И. Левитана.

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Гость||

Подарите им химеру дырявой лошади,пусть в запасники запрячут,если боитесь что в Рамзае на цветмет сдадут...

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