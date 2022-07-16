В пензенской библиотеке провели урок занимательной зоологии

16.07.2022 | 19:30

В детской библиотеке № 9 вновь собрались самые преданные читатели. В книгохранилище для самых юных горожан подготовили образовательное мероприятие.

«Книги из одной серии - «Занимательная зоология». Известные артисты, певцы и музыканты рассказывают от своего имени о каком-то животном. У нас были занятия про белку, про амурского тигра, сегодня говорим про енота», - рассказала библиотекарь Ольга Плеханова.

Формат выбрали игровой, поскольку удерживать внимание ребят дошкольного возраста долгое время тяжело.

В библиотеке, несмотря на развитие современных технологий, когда многие книги можно прочитать в интернете, поток юных посетителей не иссякает - отчасти благодаря вот таким мероприятиям. Здесь ребята играют, учатся, знакомятся, не переставая посещать учреждение и после того, как подросли.