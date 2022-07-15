В Пензе открылась персональная выставка картин Геннадия Салькова

15.07.2022 | 19:33

В картинной галерее имени К. А. Савицкого открылась персональная выставка работ Геннадия Салькова, которую посвятили юбилею автора - 1 июля 2022-го ему исполнилось 80 лет. Центральное место в творчестве живописца занимают пейзажи, а конкретно - территория музея-заповедника «Тарханы», где мужчина проработал научным сотрудником много лет.

«Там много воздуха, там земля, небо,», - отметил художник.

Чтобы передать именно такую атмосферу, лучше всего подходит пастель.

«То, что техника сложная, ребята-художники знают. В чем весь секрет? Каждый мирок состоит из тысяч мельчайших частиц. Когда наносишь на холст, на бумагу, частица начинает отражать свет, как бриллиант. А их там миллионы, этих частиц», - пояснил Геннадий Сальков.

На торжественной части мероприятия художника поздравили с юбилеем, выступили пензенские артисты. Пианистка Анастасия Суднева исполнила несколько композиций.