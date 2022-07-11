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Культура

Пензенцы тепло встретили звезд русского шансона трио «Воровайки»

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Группа «Воровайки» и пензенский зритель не виделись несколько лет. Исполнительницы русского шансона вышли на сцену ночного клуба в малиновых пиджаках. В этом году коллектив отмечает 22-летие своего творческого пути. Поэтому во время общения с публикой вокалистки не смогли обойти стороной тему возраста, шутя, что будут выступать и в 80.

Одна из солисток трио зажигала на сцене наряду с остальными участницами группы, несмотря на явные проблемы с ногой. Это было понятно по бандажу, надетому поверх черных концертных лосин.

За время своего существования группа «Воровайки» выпустила 15 полноценных альбомов и несколько сборников, но главное - сумела завоевать любовь слушателей по всей стране.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Тепло встретили? Были под градусом?

Гость||

Ресторан Frau Gross единственный в городе, который периодически приглашает известных артистов разных форматов. Почет и уважуха

Гость||

Да, помню на Рок-Острова туда ходила, очень понравилось

Гость||

Ужас

Гость||

Ништяк

Гость||

Понюхай попу пёсик и все в этом духе.

Гость||

Глубинный народ заслуживает только таких "звезд")

Гость||

Гость писал(a):

приглашает известных артистов разных форматов.
Воровайки-то артисты? Мда.. Полная деградация нации

Гость||

Брат, это Блатата! Тела в партаках.

Блатата против бардака. Блатата навека, навека!

Брат, это Блатата! Тела в партаках. Ага!

Гость||

А распездяек когда подвезут?

Гость||

Одна которая посередине, раньше в порно снималась с пони.

Имя: Гость
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