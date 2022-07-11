Пензенцы тепло встретили звезд русского шансона трио «Воровайки»

11.07.2022 | 19:39

Группа «Воровайки» и пензенский зритель не виделись несколько лет. Исполнительницы русского шансона вышли на сцену ночного клуба в малиновых пиджаках. В этом году коллектив отмечает 22-летие своего творческого пути. Поэтому во время общения с публикой вокалистки не смогли обойти стороной тему возраста, шутя, что будут выступать и в 80.

Одна из солисток трио зажигала на сцене наряду с остальными участницами группы, несмотря на явные проблемы с ногой. Это было понятно по бандажу, надетому поверх черных концертных лосин.

За время своего существования группа «Воровайки» выпустила 15 полноценных альбомов и несколько сборников, но главное - сумела завоевать любовь слушателей по всей стране.