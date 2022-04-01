Во время ремонта ТЮЗа артисты будут выступать на других площадках

Здание театра юного зрителя, расположенное на улице Тарханова в Пензе, закрылось на ремонт.
Тем не менее коллектив не расстается со своими зрителями. Как сообщается на странице театра в соцсети «ВКонтакте», с апреля спектакли будут идти на разных площадках города.
В субботу, 2 апреля , в 14:00 в Литературном музее (ул. Кирова, 2) пройдет спектакль «Пушкин жив».
В воскресенье, 3-го числа, в 11:00 в Центре русской хоровой и вокальной культуры города Пензы «Октябрь» (ул. Кирова, 39) можно будет посмотреть спектакль «Винни-Пух и компания».
«О дальнейших спектаклях апреля сообщим дополнительно», - пообещали в ТЮЗе.
Работы в здании театра должны завершиться в середине декабря. Подрядчику предстоит сделать капремонт, обустроить системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации. Кроме того, прилегающую к театру территорию ждет озеленение.
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А директора зачем поменяли? Из-за ремонта?