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Культура

Пензенского заключенного наградили на конкурсе песни

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Заключенный пензенской колонии стал лауреатом всероссийского конкурса «Калина красная» на лучшее исполнение песен среди осужденных. Диплом вручили Павлу Клюшину, отбывающему наказание в ИК-5 на улице Пушанина.

«Пензенский осужденный не первый раз принимает участие в этом популярном конкурсе. Всегда его выступления высоко оценивают члены жюри - известные композиторы, артисты, продюсеры. В 2021 году Павел Клюшин представил на суд членов жюри авторское произведение «Освобождение» и стал финалистом», - уточнили в региональном управлении ФСИН.

На конкурс «Калина красная» можно представить только песни собственного сочинения, причем в них не должно быть тюремной и воровской романтики. Популярностью пользуются тема тоски по дому, семье и раскаяния.

«У меня есть дети, которым, к сожалению, я не дал воспитания, поэтому во всех своих песнях я, можно сказать, кричу, прошу о прощении. В основном - тема боли», - поделился ранее Павел Клюшин.

По словам начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН Владимира Анчихрова, разнообразные кружки, работающие в исправительных учреждениях региона, позволяют осужденным реализовывать свои творческие способности.

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Источник — фото № 1 58.fsin.gov.ru
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Гость||

Хот здесь-то отдичидись

Гость||

На воле можно петь в церковном хоре...

Гость||

Новости , которые мы заслужили

Гость||

А в Матросской тишине поют?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|31.03.2022 09:43|

А в Матросской тишине поют?

Ждёшь Ивана с гастролью?

Гость||

Кстати,да,почему не прослушан гармонист?

Гость||

Молодец!

Имя: Гость
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