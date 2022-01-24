Пензенцам показали моноспектакль о жизни одинокого пенсионера

24.01.2022 | 20:31

Московский драматург Светлана Козлова, сидя в темном зрительном зале, немного волновалась. С минуты на минуту должен был начаться спектакль «Папка» по ее пьесе. Четыре совершенно разные постановки она уже видела. Премьеры прошли в двух российских столицах, Якутии и Донецке. Теперь очередь пензенских артистов удивлять автора.

«Я с любопытством и терпением к этому отношусь. Никогда никого не критикую. Я не знаю, каким надо быть сытым драматургом, не в смысле денег, а в смысле пресыщенности информационной, зрительской, чтобы капризничать и пальцы гнуть», - рассказала Светлана Козлова.

На сцене центра культурного развития «Дом офицеров» оказался студенческий театр ПГУ «Кириллица» - формально. На самом же деле главную и единственную роль в постановке играет артист зареченского ТЮЗа Владимир Кшуманев. Режиссер Константин Бутин говорит, что без приглашенного профессионала обойтись было нельзя.

«Эта пьеса написана для актера определенного возраста, и если это будет играть студент, это будет карикатура. Но это не значит, что студенты не задействованы в спектакле, потому что создание декораций, видеоряда, подготовка реквизита - как раз то, чем занимаются студенты, и это довольно много человек. Создание любого спектакля, даже если на сцену не выйдет никто, это всегда работа большой команды», - отметил режиссер Константин Бутин.

«Папка» - это воспоминания пенсионера, окруженного бытовыми заботами. Персонаж, кстати, не вымышленный. Драматург Светлана Козлова писала о своем соседе - одиноком мужчине, который доживал последние дни. Ни родных, ни близких… Домашние птицы - вот круг его общения.

Для полного погружения в непростую жизненную историю зрителей усадили прямо на сцене. Моноспектакль пензенцы смотрели на расстоянии вытянутой руки.