Сетевое издание|18+|Понедельник|24 янв 2022|22:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-17oC
-16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |

Культура

Пензенцам показали моноспектакль о жизни одинокого пенсионера

Печать

Московский драматург Светлана Козлова, сидя в темном зрительном зале, немного волновалась. С минуты на минуту должен был начаться спектакль «Папка» по ее пьесе. Четыре совершенно разные постановки она уже видела. Премьеры прошли в двух российских столицах, Якутии и Донецке. Теперь очередь пензенских артистов удивлять автора.

«Я с любопытством и терпением к этому отношусь. Никогда никого не критикую. Я не знаю, каким надо быть сытым драматургом, не в смысле денег, а в смысле пресыщенности информационной, зрительской, чтобы капризничать и пальцы гнуть», - рассказала Светлана Козлова.

На сцене центра культурного развития «Дом офицеров» оказался студенческий театр ПГУ «Кириллица» - формально. На самом же деле главную и единственную роль в постановке играет артист зареченского ТЮЗа Владимир Кшуманев. Режиссер Константин Бутин говорит, что без приглашенного профессионала обойтись было нельзя.

«Эта пьеса написана для актера определенного возраста, и если это будет играть студент, это будет карикатура. Но это не значит, что студенты не задействованы в спектакле, потому что создание декораций, видеоряда, подготовка реквизита - как раз то, чем занимаются студенты, и это довольно много человек. Создание любого спектакля, даже если на сцену не выйдет никто, это всегда работа большой команды», - отметил режиссер Константин Бутин.

«Папка» - это воспоминания пенсионера, окруженного бытовыми заботами. Персонаж, кстати, не вымышленный. Драматург Светлана Козлова писала о своем соседе - одиноком мужчине, который доживал последние дни. Ни родных, ни близких… Домашние птицы - вот круг его общения.

Для полного погружения в непростую жизненную историю зрителей усадили прямо на сцене. Моноспектакль пензенцы смотрели на расстоянии вытянутой руки.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцам показали моноспектакль о жизни одинокого пенсионера
Гений Мотовилова признан?

Гость||

одного пенсионера, это которому 69 лет а скоро 70 исполняется?

Гость||

Ещё про бабку покажите, у которой нет льгот на домофон. Бедняга…..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте