Культура

В Пензе открылась выставка работ художника Семена Полюхина

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Инна Тараторова рассказала о своем дяде. Семен Полюхин был подающим надежды художником, но трагически погиб на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. В память о талантливом выпускнике в стенах пензенского училища имени К. А. Савицкого открыли выставку.

«Он очень хотел рисовать, умел рисовать еще ребенком», - рассказала родственница С. Полюхина.

«Учился здесь, совсем даже неплохо - сталинским стипендиатом. От него от того времени, когда он учился, осталось несколько работ», - отметил заведующий музейно-выставочным отделом Пензенского художественного училища Дмитрий Димаков.

Одна из них - «Женская обнаженная натура», а другая - «В кузнице». Остальные картины сберег друг Полюхина. Уходя на фронт, художник передал их на хранение, но забрать так и не смог.

Этюды нуждались в реставрации, поэтому к выставке их тщательно подготовили. Студентка II курса Дарья Рассказова принимала участие в восстановительных работах. Это стало для девушки первой практикой, прежде она не сталкивалась с масляной живописью.

«Некоторый трепет и волнение, но потом привыкаешь, чувствуешь родство с ней», - поделилась студентка Пензенского художественного училища Дарья Рассказова.

Библиотеке училища родственники Семена Полюхина передали книги из личной коллекции художника.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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