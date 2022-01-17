Театр эстрадной песни вышел на сцену Центра культуры и досуга

17.01.2022 | 19:44

Участник шоу «Голос» Дмитрий Кабунин вместе со своим коллективом появился на сцене Центра культуры и досуга, на которую театр эстрадной песни не выходил больше полугода из-за строгих ограничительных мер.

«Мы вернулись, соскучились по зрителю. Наконец-таки концерты разрешили. Поэтому сегодня у нас повтор концертной программы, премьера которой состоялась в мае. Естественно, с добавлением новых номеров. Этот концерт проходит в рамках «Пушкинской карты», - сообщил художественный руководитель театра эстрадной песни Дмитрий Кабунин.

Это стало одной из причин, по которой в зале оказалось много молодежи. Вторая - яркое шоу, профессиональный свет, качественный звук, популярные песни.

Участники группы, в основном составе которой 10 вокалистов, исполняют кавер-версии известных эстрадных композиций. Другими словами, знакомые песни в авторском прочтении и аранжировке пензенских музыкантов. В программе выступление всего коллектива, дуэты, сольные номера.

У театра эстрадной песни грандиозные творческие планы. Полным ходом идет работа над новыми номерами, которые они представят на суд зрителей в ближайшем будущем.