Театр эстрадной песни вышел на сцену Центра культуры и досуга

Участник шоу «Голос» Дмитрий Кабунин вместе со своим коллективом появился на сцене Центра культуры и досуга, на которую театр эстрадной песни не выходил больше полугода из-за строгих ограничительных мер.
«Мы вернулись, соскучились по зрителю. Наконец-таки концерты разрешили. Поэтому сегодня у нас повтор концертной программы, премьера которой состоялась в мае. Естественно, с добавлением новых номеров. Этот концерт проходит в рамках «Пушкинской карты», - сообщил художественный руководитель театра эстрадной песни Дмитрий Кабунин.
Это стало одной из причин, по которой в зале оказалось много молодежи. Вторая - яркое шоу, профессиональный свет, качественный звук, популярные песни.
Участники группы, в основном составе которой 10 вокалистов, исполняют кавер-версии известных эстрадных композиций. Другими словами, знакомые песни в авторском прочтении и аранжировке пензенских музыкантов. В программе выступление всего коллектива, дуэты, сольные номера.
У театра эстрадной песни грандиозные творческие планы. Полным ходом идет работа над новыми номерами, которые они представят на суд зрителей в ближайшем будущем.
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Гость писал(a):которого никто не выбрал на слепых прослушиваниях.