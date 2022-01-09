Культура

В Пензе в обновленном зале галереи представили картины мастеров севера

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О каждом из полотен экскурсовод готов рассказывать часами, жаль время не позволяет. В Пензенской картинной галерее после реэкспозиции открылся обновленный зал, в котором находятся работы так называемых мастеров севера: Нидерландов и Фландрии.

Впервые за 130-летнюю историю существования музея отдельно представлен и блок немецкого искусства.

«Посмотрим такую жемчужину, как работа Йозефа Пютнера «Венеция». Это великий австрийский художник, придворный живописец императора Франца Иосифа», - рассказал заместитель директора Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Коллекция галереи отличается богатым собранием произведений искусства кисти западных мастеров. Среди них Адриан ван Остаде, Симон Лютихейс, Питер ван Блумен, Мейндерт Хоббема и другие.

Большинство из представленных полотен были подарены Пензе согласно завещанию губернатора Николая Селиверстова после его смерти. Впоследствии именно они стали основой музея.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Если за время перестройки сохранились натоящие подлиники,то честь и хвала!!!

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