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Общество

Пензячка посетила выставку «Россия» и получила билеты на «Щелкунчика»

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Жительница Пензы стала миллионным посетителем международной выставки-форума «Россия», проходящей в Москве. Ей подарят три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

Об этом сообщает РИА Новости.

Пензячку поздравила замминистра культуры России Надежда Преподобная и представитель Центробанка. Ей вручили сертификат, по которому она получит три билета на балет.

Надежда Преподобная уточнила, что «Щелкунчик» проходит на сцене главного театра страны в течение недели перед Новым годом и недели после.

Кроме того, Банк России подарил гостье выставки индивидуальную экскурсию в историческое здание ЦБ - музей «Золотая кладовая».

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Она включает экспозиции всех 89 регионов. В павильоне № 75 представлены достижения Пензенской области.

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