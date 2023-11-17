Пензячка посетила выставку «Россия» и получила билеты на «Щелкунчика»

17.11.2023 | 08:09

Жительница Пензы стала миллионным посетителем международной выставки-форума «Россия», проходящей в Москве. Ей подарят три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

Об этом сообщает РИА Новости.

Пензячку поздравила замминистра культуры России Надежда Преподобная и представитель Центробанка. Ей вручили сертификат, по которому она получит три билета на балет.

Надежда Преподобная уточнила, что «Щелкунчик» проходит на сцене главного театра страны в течение недели перед Новым годом и недели после.

Кроме того, Банк России подарил гостье выставки индивидуальную экскурсию в историческое здание ЦБ - музей «Золотая кладовая».

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Она включает экспозиции всех 89 регионов. В павильоне № 75 представлены достижения Пензенской области.