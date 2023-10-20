В «Дом Бадигина» приглашают молодых художников и артистов

20.10.2023 | 19:10

В Пензе решается судьба арт-пространства «Дом Бадигина», расположенного на улице Куйбышева. В четверг, 19 октября, директор картинной галереи Кирилл Застрожный и ректор института регионального развития Геннадий Белорыбкин обсудили план совместных мероприятий.

О встрече Застрожный написал на своей странице во «ВКонтакте» 20-го числа.

«А уже сегодня коллеги на месте наметили конкретные творческие акции, которые мы будем готовить и проводить в «Доме Бадигина» начиная с ноября. Приглашаю молодых художников, фотографов, скульпторов, поэтов и артистов, предлагайте интересные проекты, мы их вместе реализуем.

Арт-пространство задумывалось мной как центр творчества молодых, таковым оно и будет впредь!» - заявил Кирилл Застрожный.

Ранее бывший куратор арт-пространства Анастасия Суднева (она оставила должность 1 октября) сообщила, что культурная площадка на Куйбышева, 3, куда в сентябре переехал штаб молодежного отряда содействия полиции «Тигр», перестала существовать.

«Картинная галерея уже вывезла всю мебель и аппаратуру, принадлежавшую ей. Все выставки демонтированы и отправлены авторам, рояль перевезен в музей Ульянова. Сейчас в здании действительно базируется отряд «Тигр», но больше никакой деятельности там не ведется. Арт-пространство закрыто», - пояснила Суднева.

Региональный минкульт же предоставил противоположную информацию. «Арт-пространство в здании «Дома Бадигина» продолжает свою работу, прекращение деятельности данного учреждения культуры не планируется», - говорилось в документе, подписанном министром Сергеем Бычковым и присланном в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».