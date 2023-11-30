В Пензе открыли музей специальной военной операции

30.11.2023 | 09:37

В Пензе открылся музей специальной военной операции. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщили в администрации Октябрьского района.

В открытии принял участие Артем Садовов, занимающий должность главы районной администрации.

Музей создали на базе Пензенского колледжа транспортных технологий. Первыми посетителями станут студенты.

«Экспонаты, собранные в музее, достоверно расскажут ребятам о происходящем в зоне СВО. В экспозиции представлены личные вещи бойцов, части вооружения, трофейные карты, элементы обмундирования армии противника и даже дрон-камикадзе», - рассказали в администрации.

На церемонии открытия участник СВО передал в фонд музея знамя батальона «Восток».

«Музей будет открыт для всех жителей Пензенской области», - уточнили в региональном министерстве образования.

Как в мае писали федеральные СМИ, Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны РФ поставили перед регионами задачу обеспечить создание музеев, посвященных СВО.