В Пензе открыли музей специальной военной операции

В Пензе открылся музей специальной военной операции. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщили в администрации Октябрьского района.
В открытии принял участие Артем Садовов, занимающий должность главы районной администрации.
Музей создали на базе Пензенского колледжа транспортных технологий. Первыми посетителями станут студенты.
«Экспонаты, собранные в музее, достоверно расскажут ребятам о происходящем в зоне СВО. В экспозиции представлены личные вещи бойцов, части вооружения, трофейные карты, элементы обмундирования армии противника и даже дрон-камикадзе», - рассказали в администрации.
На церемонии открытия участник СВО передал в фонд музея знамя батальона «Восток».
«Музей будет открыт для всех жителей Пензенской области», - уточнили в региональном министерстве образования.
Как в мае писали федеральные СМИ, Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны РФ поставили перед регионами задачу обеспечить создание музеев, посвященных СВО.
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