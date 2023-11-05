Достижения Пензенской области представили на выставке в Москве

05.11.2023 | 11:22

В субботу, 4 ноября, на ВДНХ в Москве открылась международная выставка-форум «Россия». В павильоне № 75 расположилась экспозиция Пензенской области.

В ней отражены все сферы деятельности региона, презентованы ведущие предприятия и перспективные направления работы: ИТ, промышленный кластер «Биомед», ПО «Старт», сельскохозяйственное производство, станкостроение, туризм.

Слоган экспозиции области - «Приезжай на лето в Пензу! Еще лучше – насовсем!».

Гости выставки могут увидеть маленькую копию стелы «Росток», наличник, сделанный по старинным образцам деревянного зодчества. С помощью интерактивной игры посетители познакомятся с такими пензенскими достопримечательностями, как Музей народного творчества, музей-усадьба «Тарханы», картинная галерея имени К. А. Савицкого, планетарий, Спасский кафедральный собор.

Также на стенде представлена уникальная люстра, созданная пензенцами. Ее диаметр - 2,8 м, в ней 3 000 подвесок из фарфора в форме цветов и ласточек - символов области.

«Пройти и ознакомиться с выставкой гостей приглашает известный шоумен, телеведущий Павел Воля, а на входе их встречает актер Пензенского областного драматического театра им А. В. Луначарского Роман Романков в образе великого русского поэта Михаила Лермонтова, чье имя тесно связанно с Пензенской землей», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.