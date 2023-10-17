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Культура

Арт-пространство в «Доме Бадигина» все-таки закрыто

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Культурная площадка «Дом Бадигина» на ул. Куйбышева, 3, в Пензе, куда в сентябре переехал штаб молодежного отряда содействия полиции «Тигр», перестала существовать.

Бывший куратор арт-пространства Анастасия Суднева (она оставила должность 1 октября) сообщила, что оно прекратило свою деятельность с 1 октября.

«Картинная галерея уже вывезла всю мебель и аппаратуру, принадлежавшую ей. Все выставки демонтированы и отправлены авторам, рояль перевезен в музей Ульянова. Сейчас в здании на Куйбышева, 3, действительно базируется отряд «Тигр», но больше никакой деятельности там не ведется. Арт-пространство закрыто», - пояснила Анастасия Суднева.

Ее слова подтверждают очевидцы, побывавшие в «Доме Бадигина» после 1 октября.

Однако в понедельник, 16 октября, в редакцию портала PenzaInform.ru пришел ответ из регионального министерства культуры и туризма на запрос о судьбе арт-пространства - с противоположной информацией. «Арт-пространство в здании «Дома Бадигина» продолжает свою работу, прекращение деятельности данного учреждения культуры не планируется», - говорится в документе, подписанном министром Сергеем Бычковым.

«Затрудняюсь давать этому логическое объяснение. Но еще раз скажу: арт-пространство в «Доме Бадигина» закрыто. В настоящее время там нет ни аппаратуры, ни мебели, ни выставок», - прокомментировала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Анастасия Суднева.

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