«Ночь искусств» в Пензе: подробная афиша мероприятий

02.11.2023 | 20:05

В субботу, 4 ноября, Пенза присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». В учреждениях культуры пройдет множество мероприятий, которые горожане могут посетить.

В фойе 2-го этажа центра культурного развития «Дом офицеров» в 16:00 состоится концертная программа «Пенза - культуры глоток» с участием хоровых творческих объединений «Душа России» и «Златая Русь», в 17:30 - программа «Будущее России - это мы!» с участием юных творческих коллективов «Дома офицеров», в 19:00 - показ «Культура русских народов в современном искусстве» от театра моды.

В фойе 1-го этажа будет работать интерактивная выставка «Культура России в глубинках живет».

В малом зале драматического театра в 20:30 организуют творческую встречу с народным артистом России Сергеем Казаковым и экскурсию «Ночное закулисье» (количество участников ограничено, по предварительной записи).

В фойе 2-го этажа ККЗ «Пенза» в 16:00 начнется интерактивная программа «Россия. Родина. Единство» с участием студентов и преподавателей Пензенского колледжа искусств. В концертном зале на 17:00 запланирован песенно-танцевальный марафон «Время быть вместе» (участие примут творческие коллективы «Пензаконцерта»: ансамбль «Казачья застава», солисты ансамбля «Экспресс-бэнд», ансамбль «Горница», ансамбль «Злато-Серебро», виртуоз-балалаечник Иван Нивин, артисты группы «Калейдоскоп», а также детские хореографические коллективы Пензы), на 19:00 - показ художественного фильма «Судьба человека» по одноименному роману Михаила Шолохова.

В Пензенской картинной галерее «Ночь искусств» откроется в Зеленом зале в 18:00. В это же время в Губернаторском доме начнет работу фотозона «Приехал художник» (до 23:00) и устроят игру «В некотором царстве, в сказочном государстве…» (до 19:00). В «Доме Бадигина» в 18:00 откроются выставки работ участников студии Ольги Новгородской «Формисты» и ювелирного искусства братьев Глазуновых, а в Музее одной картины состоится благотворительный сеанс по предварительной записи - демонстрация картины Пауля де Воса «Ворона в павлиньих перьях».

В 18:30 в Губернаторском доме заработает персональная выставка Натальи Ивановой. В 19:00 в галерее начнется экскурсия по выставке И. С. Горюшкина-Сорокопудова, а в Губернаторском доме - по выставке «Что за диво эти сказки» (ее повторят в 21:00). В 20:00 в последнем устроят игру «В некотором царстве, в сказочном государстве…», а в галерее в 20:00 и в 21:00 - обзорную экскурсию по основной экспозиции.

В 20:00 в Губернаторском доме состоится пластический спектакль «Сказки» от автономного союза хореографов (бесплатно, по предварительной записи).

В «Доме Бадигина» в 21:00 начнется вечер современной хореографии, составленный из нескольких одноактных спектаклей (бесплатно, по предварительной записи).

В новом корпусе Пензенского государственного краеведческого музея на улице Белинского «Ночь искусств» откроется в 18:00. С 18:10 до 20:00 здесь пройдет обзорная экскурсия по музею «Времен связующая нить», с 18:15 до 19:00 - международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», с 19:00 до 20:00 - тематический вечер «Из нас слагается народ», с 19:00 до 21:00 - музейный квест по выставке «А не пензяк ли я?». В 18:10, 19:10, 20:10, 21:10, 22:10 будут начинаться тематические экскурсии «На Окских рубежах Древней Руси».

В старом здании музея на улице Красной в 18:00 стартует тематическая экскурсия с элементами театрализации «Калейдоскоп истории», на 18:30 в рамках экскурсии по залу «Немеркнущая слава подвига» намечена демонстрация артефактов, найденных на территории мест сражений Великой Отечественной войны. С 19:00 до 20:00 пройдет экскурсионная программа на выставке «Старинный город с русскою душой», с 19:00 до 21:00 - мастер-класс «Народная текстильная кукла», с 21:00 до 22:00 - музейный квест «Взгляд в будущее» по залам музея. Кроме того, с 18:00 до 22:00 будет работать выставка «Древняя жизнь» на 2-м этаже.

В музее народного творчества встречать гостей будут в 18:00. С 18:15 до 19:00 будет работать выставка «Деревянная сказка», в 18:05 и 19:00 покажут мини-спектакль «Корова Зимун». На 19:00 намечено мероприятие «Музыкальная гостиная», на 20:00 - мастер-класс «Пестрые нити ремесел», лекторий «Образ коня». С 21:00 до 22:00 посещение музейных экспозиций свободное.

В музее В. О. Ключевского в 18:00 начнется экскурсия по экспозиции «В. О. Ключевский. Страницы жизни», знакомство с экспонатами выставок «История в спичках» и «Историк русского дворянства». В 18:30 состоится творческая встреча клуба «Академия успеха», в 19:20 - мастер-класс А. Н. Фролковой «Секреты бисероткачества», в 19:40 - интерактивная программа «Спички не игрушки», в 20:30 - квест «Тайны историка Ключевского», 21:10 - «Прогулки с Ключевским», в 21:30 - снова экскурсия по экспозиции «В. О. Ключевский. Страницы жизни».

У музея И. Н. Ульянова программа такова: 18:10 - 18:30 - экспресс-экскурсии по залам, 18:30-19:30 - интерактивная программа «Хоровод единства», 18:30 - 20:30 - интерактивная программа «Старинные настольные игры», 19:00 - 19:40 - «Музыкальный марафон», 19:30 - 20:30 - интерактивная программа «Вечер в светском салоне», 20:30 - 21:30 - интерактивная программа «Загадки русской избы», 20:00 - 20:40 - «Музыкальный марафон», 21:00 - 22:00 - музыкальный салон «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Все это время также можно осматривать экспозицию.

В «Доме Мейерхольда» с 16:30 до 17:30 пройдут обзорные экскурсии по музейной экспозиции «Мейерхольд. Хроники». В 18:00 состоится показ спектакля «АРТ», с 20:00 до 23:00 пройдет «Реклам-конструктор. Маяковский - Родченко» (тематическая экскурсия об истории создания рекламных плакатов 20-х годов ХХ века, викторина). В 20:30 стартует показ художественного фильма «Барышня и хулиган» (в главной роли - В. Маяковский).

В Литературном музее «Ночь искусств» откроется в 18:00. На 18:15 намечено выступление воспитанников школы национального танца «Чегем», на 19:00 - лекция с видеопрезентацией и выставкой «Знаменитые костюмы народов Кавказа», на 20:00 - экскурсия по выставке рисунков детей Донбасса и художественный мастер-класс «Открывая Пришвина», на 21:00 - показ документального фильма «Ксения Куприна рассказывает».

В 18:15, 19:30, 21:00 состоятся экскурсии по основной экспозиции «Пензенская земля - русской литературе», в 18:15 - по экспозиции «От Блока до блога», в 19:00 - авторская лекция генерального директора объединения музеев «Сказочная птица Блока», в 19:30 - экскурсия по кабинету писателя «Герой - К. Бадигин», в 18:15, 19:30, 21:00 - экскурсия с музыкальным сопровождением «Куприн и музыка», в 18:15 - экскурсия по выставке «Все дело в шляпе», в 19:30 - мастер-класс по изготовлению национального головного убора «Тюбетейка - моя красавица».

В Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова в рамках акции «Ночь искусств» тоже пройдут мероприятия. Все начнется в 18:00 в фойе «Глобус» при участии студентов вуза. В 18:30 в Лермонтовском зале покажут спектакль «Колобок» областного театра «Кукольный дом», в 18:30 в Информационном зале пройдут игра в каллиграфию и мастер-класс «Открытка «Россия объединяет!».

В 18:30 в мультимедийном центре состоится презентация проекта «Территория уличного искусства» - игры с «говорящими» фасадами. В 19:00 в фойе «Глобус» устроят русские народные игры и забавы для всей семьи, в 19:30 - хоровое пение с ансамблем Дома народного творчества «Славяне».

В 20:00 в Звездном зале начнется научно-популярная лекция по классической и современной художественной литературе патриотической направленности «Уроки живой истории», в 20:30 в фойе «Глобус» - «Бал - это прекрасный праздник» (студия историко-бытового танца «Легенда»). В 21:00 в Лермонтовском зале пройдет творческая встреча в театральной студии Натальи Арефьевой, в 22:00 на смотровой площадке состоится ночная прогулка на «балкон любви».