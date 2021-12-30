Краеведческий музей получил грант на воплощение своих планов

30.12.2021 | 20:37

650 тысяч рублей на воплощение своих планов в жизнь получит краеведческий музей. Это грант от Федерального агентства по делам молодежи. Благодаря полученным средствам историки смогут рассказать о Пензенском оборонительном рубеже.

Это был целый комплекс сооружений, над созданием которого мирное население региона трудилось в 1941-1942 годах. Теперь от этих окопов ничего не осталось, но в 70-х годах в ряде районов следы виднелись.

Рубеж должен был стать преградой на пути гитлеровских войск, если они все-таки прорвутся внутрь страны. Куйбышев (теперь это Самара) являлся запасной столицей. Путь от Москвы к Куйбышеву как раз проходит по территории Пензенской области, и здесь надо было задержать врага.

Грант хотят потратить на выпуск сборника архивных документов, создание фильма и, главное, передвижной выставки, которая наглядно расскажет о масштабах и итогах военно-инженерных работ, произведенных населением Пензенской области в начале войны.

«Мы рассчитываем, что нашей целевой аудиторией будут именно дети - не старший возраст, не студенты, а те, кто сейчас, скорее всего, в большей степени нуждается в каких-то новых формах трансляции исторической памяти об этих событиях», - отметил заместитель директора Пензенского краеведческого музея Виктор Кладов.

Проект планируют совместно реализовывать специалисты музея и члены общественной организации краеведов области. Он стартует в 2022-м, когда будет отмечаться 80-летие завершения строительства Пензенского оборонительного рубежа.

«Мы рассчитываем, что проект сможем подвести уже к началу мая 2022 года и День Победы встретим уже с новой выставкой», - подчеркнул Виктор Кладов.