Культура

Краеведческий музей получил грант на воплощение своих планов

Печать

650 тысяч рублей на воплощение своих планов в жизнь получит краеведческий музей. Это грант от Федерального агентства по делам молодежи. Благодаря полученным средствам историки смогут рассказать о Пензенском оборонительном рубеже.

Это был целый комплекс сооружений, над созданием которого мирное население региона трудилось в 1941-1942 годах. Теперь от этих окопов ничего не осталось, но в 70-х годах в ряде районов следы виднелись.

Рубеж должен был стать преградой на пути гитлеровских войск, если они все-таки прорвутся внутрь страны. Куйбышев (теперь это Самара) являлся запасной столицей. Путь от Москвы к Куйбышеву как раз проходит по территории Пензенской области, и здесь надо было задержать врага.

Грант хотят потратить на выпуск сборника архивных документов, создание фильма и, главное, передвижной выставки, которая наглядно расскажет о масштабах и итогах военно-инженерных работ, произведенных населением Пензенской области в начале войны.

«Мы рассчитываем, что нашей целевой аудиторией будут именно дети - не старший возраст, не студенты, а те, кто сейчас, скорее всего, в большей степени нуждается в каких-то новых формах трансляции исторической памяти об этих событиях», - отметил заместитель директора Пензенского краеведческого музея Виктор Кладов.

Проект планируют совместно реализовывать специалисты музея и члены общественной организации краеведов области. Он стартует в 2022-м, когда будет отмечаться 80-летие завершения строительства Пензенского оборонительного рубежа.

«Мы рассчитываем, что проект сможем подвести уже к началу мая 2022 года и День Победы встретим уже с новой выставкой», - подчеркнул Виктор Кладов.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте