Сетевое издание|18+|Вторник|21 дек 2021|19:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-15oC
-14oC
Завтра | Облачно |

Культура

В Музее одной картины представили спектакль «Люблю»

Печать

Маяковский, Есенин, Пастернак, Блок, Мандельштам, Ахматова - лица поэзии Серебряного века. Нестареющая литературная классика легла в основу постановки «Люблю», которую театр «Слово» представил в Музее одной картины. Режиссер спектакля - известный пензенский драматический актер Павел Тачков.

«Серебряный век манит к себе и влечет многих поклонников поэзии. Не миновала эта участь и меня. Я давно люблю поэзию, у меня были созданы программы и по Маяковскому. Но в данном случае такой вот «винегрет» из поэзии шести представителей Серебряного века - все связано в единое целое», - отметил он.

Музыкальное сопровождение спектакля обеспечила талантливая пианистка Анастасия Суднева.

«Она играет роль возлюбленной шести поэтов, а любить Анастасию Судневу на сцене легко и приятно», - рассказал Павел Тачков.

«Согласилась быстро, в один момент, потому что идея замечательная, хотя изначально она была очень проста: прочитать стихи под музыку. Но в течение работы это все переросло именно в спектакль», - сообщила артистка.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте