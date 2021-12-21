В Музее одной картины представили спектакль «Люблю»

21.12.2021 | 19:28

Маяковский, Есенин, Пастернак, Блок, Мандельштам, Ахматова - лица поэзии Серебряного века. Нестареющая литературная классика легла в основу постановки «Люблю», которую театр «Слово» представил в Музее одной картины. Режиссер спектакля - известный пензенский драматический актер Павел Тачков.

«Серебряный век манит к себе и влечет многих поклонников поэзии. Не миновала эта участь и меня. Я давно люблю поэзию, у меня были созданы программы и по Маяковскому. Но в данном случае такой вот «винегрет» из поэзии шести представителей Серебряного века - все связано в единое целое», - отметил он.

Музыкальное сопровождение спектакля обеспечила талантливая пианистка Анастасия Суднева.

«Она играет роль возлюбленной шести поэтов, а любить Анастасию Судневу на сцене легко и приятно», - рассказал Павел Тачков.

«Согласилась быстро, в один момент, потому что идея замечательная, хотя изначально она была очень проста: прочитать стихи под музыку. Но в течение работы это все переросло именно в спектакль», - сообщила артистка.