Зал музея народного творчества украсили кружева

17.12.2021 | 20:09

На создание всех работ у Натальи Селиховой ушло 22 года. Элементы одежды, скатерти, салфетки - результат огромного труда. Кружевные произведения искусства теперь украшают один из залов музея народного творчества.

На открытие вернисажа мастерица пришла в кардигане, тоже сшитом своими руками. Творит она не ради денег, хотя некоторые вещи, созданные пензячкой, могли бы стоить несколько сотен тысяч рублей.

«Для меня это любимая работа, и мне несложно заниматься. Я дарю своим детям кружева и друзьям», - отметила кружевница Наталья Селихова.

Работа невероятно кропотливая, даже ювелирная. На создание хотя бы маленького отрезка кружева может уйти несколько лет. В мире существует несколько десятков техник плетения, все их Наталья Селихова знает.

«Когда появилось объявление в газете, я обратилась по адресу и обучилась вологодскому кружеву. Затем я ездила в Москву на семинары и познакомилась с Белозеровой Ираидой Евгеньевной, к ней в течение 10 лет ездила, обучалась русскому сцепному кружеву и многопарному русскому и иностранному», - рассказала она.

Мастеров, которые работают в этих техниках, совсем мало, поэтому каждое произведение - на вес золота.