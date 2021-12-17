Культура

Зал музея народного творчества украсили кружева

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На создание всех работ у Натальи Селиховой ушло 22 года. Элементы одежды, скатерти, салфетки - результат огромного труда. Кружевные произведения искусства теперь украшают один из залов музея народного творчества.

На открытие вернисажа мастерица пришла в кардигане, тоже сшитом своими руками. Творит она не ради денег, хотя некоторые вещи, созданные пензячкой, могли бы стоить несколько сотен тысяч рублей.

«Для меня это любимая работа, и мне несложно заниматься. Я дарю своим детям кружева и друзьям», - отметила кружевница Наталья Селихова.

Работа невероятно кропотливая, даже ювелирная. На создание хотя бы маленького отрезка кружева может уйти несколько лет. В мире существует несколько десятков техник плетения, все их Наталья Селихова знает.

«Когда появилось объявление в газете, я обратилась по адресу и обучилась вологодскому кружеву. Затем я ездила в Москву на семинары и познакомилась с Белозеровой Ираидой Евгеньевной, к ней в течение 10 лет ездила, обучалась русскому сцепному кружеву и многопарному русскому и иностранному», - рассказала она.

Мастеров, которые работают в этих техниках, совсем мало, поэтому каждое произведение - на вес золота.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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