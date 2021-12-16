Пензенцам рассказали, где пройдут новогодние праздники для детей

Учреждения культуры будут работать в период праздников. Об этом сообщил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков на брифинге в региональном правительстве в четверг, 16 декабря.
По его словам, в трех крупных учреждениях (это драмтеатр, «Пензаконцерт» и Дом офицеров) пройдут большие массовые мероприятия, но без хороводов, а в форме концертов.
«Мы постараемся обеспечить дистанцию», - подчеркнул Сергей Бычков.
В картинной галерее, «Кукольном доме» и там, где возможно проведение мероприятий с численностью посетителей до 50 человек, праздники также состоятся.
Между показами помещения будут дезинфицировать. Сопровождающие взрослые смогут пройти по QR-коду, справке о перенесенном в течение полугода COVID-19 или медотводе.
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Хорошо бы на этих мероприятих ,выдавть детям и взрослым по порции горячей каши с тушенкой бесплатно,продукты подорожали очень сильно,люди были бы очень счастливы .