Культура

Пензенцам рассказали, где пройдут новогодние праздники для детей

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Учреждения культуры будут работать в период праздников. Об этом сообщил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков на брифинге в региональном правительстве в четверг, 16 декабря.

По его словам, в трех крупных учреждениях (это драмтеатр, «Пензаконцерт» и Дом офицеров) пройдут большие массовые мероприятия, но без хороводов, а в форме концертов.

«Мы постараемся обеспечить дистанцию», - подчеркнул Сергей Бычков.

В картинной галерее, «Кукольном доме» и там, где возможно проведение мероприятий с численностью посетителей до 50 человек, праздники также состоятся.

Между показами помещения будут дезинфицировать. Сопровождающие взрослые смогут пройти по QR-коду, справке о перенесенном в течение полугода COVID-19 или медотводе.

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Гость||

Хорошо бы на этих мероприятих ,выдавть детям и взрослым по порции горячей каши с тушенкой бесплатно,продукты подорожали очень сильно,люди были бы очень счастливы .

Имя: Гость
Комментарий:

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