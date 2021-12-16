Пензенцам рассказали, где пройдут новогодние праздники для детей

16.12.2021 | 13:33

Учреждения культуры будут работать в период праздников. Об этом сообщил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков на брифинге в региональном правительстве в четверг, 16 декабря.

По его словам, в трех крупных учреждениях (это драмтеатр, «Пензаконцерт» и Дом офицеров) пройдут большие массовые мероприятия, но без хороводов, а в форме концертов.

«Мы постараемся обеспечить дистанцию», - подчеркнул Сергей Бычков.

В картинной галерее, «Кукольном доме» и там, где возможно проведение мероприятий с численностью посетителей до 50 человек, праздники также состоятся.

Между показами помещения будут дезинфицировать. Сопровождающие взрослые смогут пройти по QR-коду, справке о перенесенном в течение полугода COVID-19 или медотводе.