В Пензе ансамбль «Зоренька» отпраздновал 47-летие концертом

Хореографический ансамбль «Зоренька» отпраздновал свое 47-летие на сцене. Концерт «Русь синеокая» был посвящен основателю коллектива Юрию Яничкину.
«Его уже несколько лет нет с нами. Мы часто вспоминаем о нем, грустим. Продолжая его традиции, мы подготовили концерт», - рассказала художественный руководитель ансамбля «Зоренька» Алла Макеева.
Программа открывалась номером, который когда-то поставил Яничкин.
Зрителям свои таланты показали и воспитанники школы-студии ансамбля «Зоренька».
Следующий концерт состоится 18 декабря. Программа называется «Танцы народов».
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