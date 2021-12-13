В Пензе ансамбль «Зоренька» отпраздновал 47-летие концертом

13.12.2021 | 19:33

Хореографический ансамбль «Зоренька» отпраздновал свое 47-летие на сцене. Концерт «Русь синеокая» был посвящен основателю коллектива Юрию Яничкину.

«Его уже несколько лет нет с нами. Мы часто вспоминаем о нем, грустим. Продолжая его традиции, мы подготовили концерт», - рассказала художественный руководитель ансамбля «Зоренька» Алла Макеева.

Программа открывалась номером, который когда-то поставил Яничкин.

Зрителям свои таланты показали и воспитанники школы-студии ансамбля «Зоренька».

Следующий концерт состоится 18 декабря. Программа называется «Танцы народов».