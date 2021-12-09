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Культура

В Пензе устроили гала-концерт в честь юбилея В. Каширского

Печать

Под громкие овации на сцене филармонии своих зрителей приветствовал Владимир Каширский. Состоялся гала-концерт «Спасибо, музыка, тебе...» по случаю юбилея маэстро. Прозвучали всем известные произведения - жемчужины из репертуара коллектива.

«Специально подготовили программу. Я думаю, в ней все: и классика, и современная музыка, джаз - все на свете», - отметил художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.

Концертные номера сменялись пожеланиями и поздравлениями от близких, друзей, коллег и учеников именинника. Воспитанница Каширского специально приехала из Казани, чтобы в очередной раз поблагодарить своего педагога. Именно он раскрыл ее творческий потенциал.

«Владимир Викторович - эта та глыба, наверное, на которой держится вся пензенская музыка, тот человек, который подтолкнул и направил именно здесь, в стенах пензенской филармонии», - рассказала Валентина Строганова.

Под его руководством выросло не одно поколение музыкантов. В них он видит продолжение своего творческого пути.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

я уж думал он давно со святым Петром песни учит

Гость||

Я думал Кашпировского...

Гость||

Пусть они умрут!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.12.2021 20:07|

я уж думал он давно со святым Петром песни учит

Гость|09.12.2021 20:17|

Я думал Кашпировского...

Напрашивается вывод, что вам обоим думать-то нечем, нет серого вещества в черепушках.

Гость||

Каширский уничтожил в Пензе само понятие профессиональный музыкант. Лапшевес гениальный

Имя: Гость
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