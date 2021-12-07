В Пензе провели творческий вечер с живописью, музыкой и поэзией

07.12.2021 | 20:18

Три в одном: живопись, музыка, поэзия - в таком формате Ольга Кузьмина попробовала себя впервые. На стенах - 34 ее работы, часть из них - черно-белая графика, другие - цветные, написанные гуашью. И все они - фантазия автора на тему «Как я вижу мир».

Что же касается стихов, то они - о жизни, любви, взаимоотношениях. За них Ольга переживает больше, чем за полотна.

«Потому что надо еще суметь преподнести, а картина уже нарисована, у каждого восприятие свое визуальное», - рассказала она.

Мелодекламация - творческое направление, когда стихи фоном сопровождает музыка. Ольга Кузьмина к каждому своему произведению подбирает подходящую композицию, чтобы зритель еще сильнее смог прочувствовать строки, написанные пензенской поэтессой.

В творческом вечере приняла участие воспитанница музыкального колледжа Алиса Рудаева.

«Программу я выбирала, советуясь с педагогом. Мы все обсудили и подобрали, на мой взгляд, самые подходящие пьесы. Я буду играть прелюдию Вила-Лобоса, прелюдии современных композиторов. Они очень мелодичные, и их всегда приятно слушать», - отметила Алиса.

В арт-пространстве «Дом Бадигина» собрались друзья и поклонники творчества талантливого поэта и художника.