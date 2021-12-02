Культура

В пензенском «Доме Бадигина» устроили «Театральный карнавал»

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Для показа своих костюмов Ирина Демичева выбрала идею славянских Святок. Образы собирательные, тем и интересней было в процессе работы.

«Тут, конечно, креатив полный, потому что тесьмы не находилось, приходилось разрисовывать вручную, нашивать это все. Нам предоставляют некоторые ткани - это очень хорошо: не всегда есть возможность что-то купить и найти. А делаем мы это примерно за полтора месяца», - рассказала автор работ Ирина Демичева.

Свои творения студенты назвали «Театральный карнавал», решив ярким дефиле поддержать выставку, открывшуюся в арт-пространстве «Дом Бадигина».

Все представленные картины и куклы взяты из архива Пензенского художественного училища. Это дипломные работы и проекты выпускников разных лет.

«Специальность очень востребована в наше время. Вообще, художественных училищ, где есть возможность отучиться и получить эту профессию, не так уж и много по России», - отметила директор Пензенского художественного училища Ирина Тюкалова.

«Оформитель, художник-декоратор, художник по театральным костюмам - он все время находится в рамках задач, которые перед ним ставят режиссер, сама пьеса, сюжет, фабула пьесы. Очень сложно, но и здорово, что вот так они воплощаются и мы здесь видим узнаваемые образы героев известных всем театральных пьес», - прокомментировал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

До выставки работы показали лишь небольшому кругу лиц - преподавателям и экзаменаторам. А теперь все картины, пусть и на малое время, стали доступны всем желающим.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Зачем?

Гость||

Дома Бадигина не существует. Его давно сожгли. Не надо эту бутафорию выдавать за историческое здание.

Гость||

Карнавал у нас каждый день, все в масках.

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