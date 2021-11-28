В Пензенском областном драмтеатре закрылся фестиваль «Маскерадъ»

28.11.2021 | 18:50

В фойе областного драматического собирались люди разного возраста. Среди них много школьников, пришли даже целыми классами. В Пензе завершался IV Международный театральный фестиваль «Маскерадъ».

Представители учебного заведения № 66 делали общую фотографию на память.

«Сейчас достаточно образованная молодежь, многие читают книги, ходят в театр. Я считаю, что это правильно. Для меня театр - особенное место. Я очень люблю сцену, театральные постановки для меня особый вид искусства. Я очень люблю театр», - поделилась Мария Зенько.

В зрительном зале все было готово к показу заключительного спектакля фестиваля. И пока три барышни в старинных платьях развлекали зрителей гаданием по книге, члены жюри определяли победителей «Маскерада».

Театральный критик, эксперт премии «Золотая маска», педагог ГИТИСа Алла Шевелева немного разочарована уровнем постановок некоторых коллективов, выступивших в этом году.

«Я так понимаю, что фестиваль собирался в какой-то экстремальной ситуации, достаточно быстро, в некой спешке. Прекрасно, что он состоялся», - отметила член жюри фестиваля «Маскерадъ» Анна Шевелева.

130-летию Михаила Булгакова в 2021-м был посвящен «Маскерадъ». Его закрывали актеры Пензенского драматического театра постановкой «Мертвые души».

Члены жюри отметили всех участников фестиваля. Так как он был посвящен Булгакову, в названиях номинаций использовали заглавия и цитаты из его произведений.

Сразу три награды получили представители Пензенского драматического: худрук театра, заслуженный артист России Сергей Казаков - за роль Чичикова, главный художник - за сценографию, а сами «Мертвые души» признали лучшим спектаклем «Маскерада».