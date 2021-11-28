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Культура

В Пензенском областном драмтеатре закрылся фестиваль «Маскерадъ»

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В фойе областного драматического собирались люди разного возраста. Среди них много школьников, пришли даже целыми классами. В Пензе завершался IV Международный театральный фестиваль «Маскерадъ».

Представители учебного заведения № 66 делали общую фотографию на память.

«Сейчас достаточно образованная молодежь, многие читают книги, ходят в театр. Я считаю, что это правильно. Для меня театр - особенное место. Я очень люблю сцену, театральные постановки для меня особый вид искусства. Я очень люблю театр», - поделилась Мария Зенько.

В зрительном зале все было готово к показу заключительного спектакля фестиваля. И пока три барышни в старинных платьях развлекали зрителей гаданием по книге, члены жюри определяли победителей «Маскерада».

Театральный критик, эксперт премии «Золотая маска», педагог ГИТИСа Алла Шевелева немного разочарована уровнем постановок некоторых коллективов, выступивших в этом году.

«Я так понимаю, что фестиваль собирался в какой-то экстремальной ситуации, достаточно быстро, в некой спешке. Прекрасно, что он состоялся», - отметила член жюри фестиваля «Маскерадъ» Анна Шевелева.

130-летию Михаила Булгакова в 2021-м был посвящен «Маскерадъ». Его закрывали актеры Пензенского драматического театра постановкой «Мертвые души».

Члены жюри отметили всех участников фестиваля. Так как он был посвящен Булгакову, в названиях номинаций использовали заглавия и цитаты из его произведений.

Сразу три награды получили представители Пензенского драматического: худрук театра, заслуженный артист России Сергей Казаков - за роль Чичикова, главный художник - за сценографию, а сами «Мертвые души» признали лучшим спектаклем «Маскерада».

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Почему они без масок?А 66 это не та школа,где директор родителей на деньги разводит.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Представители учебного заведения № 66
Это что за заведение?

Гость||

Это где учитель ученицу в полицию сдала

Гость||

penzainform.ru писал(a):

130-летию Михаила Булгакова в 2021-м был посвящен «Маскерадъ».
Булгаков Маске радъ !? Вы Булгакова с Сатаной не путайте .

Гость||

Гость писал(a):

Это что за заведение?
А Буртас-информу пофиг! Что исправительное заведение, что учебное, всё равно все под номерами.

Гость||

Что то народу маловато?Казаков кукиш западу показывал?

Гость||

Гость писал(a):

Что то народу маловато?
Во-первых, "что-то" пишется через дефис (или вы это еще не проходили?). Во-вторых, разрешено залы наполнять только на 50%.

Гость||

Гость писал(а):

> Почему они без масок?А 66 это не та школа,где директор родителей на деньги

> разводит.

Та самая.

Имя: Гость
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