В Доме офицеров открыли новый творческий сезон

20.09.2021 | 19:15

В новый сезон с новыми силами отправляются артисты центра культурного развития «Дом офицеров»: дамы в роскошных платьях, известная фолк-группа и номера от участников коллективов. Невероятной красоты шоу - праздник в честь этого события.

«Так получилось, что пандемия дала о себе знать и творческая жизнь в зале несколько приостановилась. Мы надеемся, что сегодняшние 50% (насколько позволяют наполнить зрительный зал) обрадуются тому, что творческий сезон в нашем доме открывается», - отметила директор ГАУК ПО ЦКР «Дом офицеров» Елена Логинова.

16 клубных формирований собрались под крышей центра культурного развития всего 8 месяцев назад. Однако за это время была проделана огромная работа. Ее результаты артисты демонстрировали на сцене.

«Все очень рады, дети встречают друг друга с улыбками. За лето все немножко расслабились, у нас было несколько дней на репетицию. Но сегодня, думаю, бомбанем, будет хорошо. Зрители будут довольны, родители будут довольны, а дети счастливы», - подчеркнул руководитель молодежного объединения Виталий Халдеев.

Впереди у коллективов насыщенный творческий год. Уже в ноябре в центре культурного развития состоится масштабный фестиваль.