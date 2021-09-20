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Культура

В Доме офицеров открыли новый творческий сезон

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В новый сезон с новыми силами отправляются артисты центра культурного развития «Дом офицеров»: дамы в роскошных платьях, известная фолк-группа и номера от участников коллективов. Невероятной красоты шоу - праздник в честь этого события.

«Так получилось, что пандемия дала о себе знать и творческая жизнь в зале несколько приостановилась. Мы надеемся, что сегодняшние 50% (насколько позволяют наполнить зрительный зал) обрадуются тому, что творческий сезон в нашем доме открывается», - отметила директор ГАУК ПО ЦКР «Дом офицеров» Елена Логинова.

16 клубных формирований собрались под крышей центра культурного развития всего 8 месяцев назад. Однако за это время была проделана огромная работа. Ее результаты артисты демонстрировали на сцене.

«Все очень рады, дети встречают друг друга с улыбками. За лето все немножко расслабились, у нас было несколько дней на репетицию. Но сегодня, думаю, бомбанем, будет хорошо. Зрители будут довольны, родители будут довольны, а дети счастливы», - подчеркнул руководитель молодежного объединения Виталий Халдеев.

Впереди у коллективов насыщенный творческий год. Уже в ноябре в центре культурного развития состоится масштабный фестиваль.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

А вход как и в театр по QR-коду??

Гость||

Гость писал(a):

А вход как и в театр по QR-коду??
Как в церковь,вход свободен...

Гость||

А когда недоделанную мемориальную доску переоткроют? Стыдобища! Я думал - Буртасия дикая, а она - Дичайшая!!!

Имя: Гость
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