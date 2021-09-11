В «Доме Мейерхольда» открылся новый театральный сезон

11.09.2021 | 16:00

«Театр Доктора Дапертутто» открыл в «Доме Мейерхольда» новый, 19-й сезон спектаклем «Похождения Чичикова» по пьесе Михаила Булгакова. В постановке поднимается вечная тема человеческих отношений.

«В любое время - в царское, в наше - есть очень много проходимцев, которые думают, что они - самые хитрые в мире. Но на каждого проходимца есть свои очень хитрые люди, которые могут обмануть», - прокомментировал художественный руководитель ЦТИ «Дом Мейерхольда» Дмитрий Кинге.

«Похождения Чичикова» здесь идут с 2008 года. Было время, когда их убирали из репертуара, однако потом возрождали - как и в этот раз. Традиционно, здесь играют только мужчины, причем один человек исполняет не одну, а сразу несколько ролей - две, три, иногда даже пять. В том числе и женские.

В новом сезоне зрители увидят несколько премьерных спектаклей - в постановке новых режиссеров, но с уже давно полюбившимися актерами.